Tragedia nella notte a Rocca Imperiale: pensionato muore nell’incendio di casa, grave la moglie

Incendio in un'abitazione, muore un pensionato di 87 anni. Grave la moglie ottantotenne. Notte di panico e terrore in via Fiera nella zona sotto ferrovia dell'abitato della marina rocchese. Verosimilmente un corto circuito causato dal malfunzionamento di un ventilatore a soffitto, ha provocato il putiferio di fuoco che ha interessato mobili e suppellettili della casa provocando la morte dell'uomo. L'Sos è scattato intorno alle 2.20 della notte passata, lanciato dai vicini di casa che hanno udito un botto tremendo che ha scosso la tranquillità del quartiere, facendo scendere tutti in strada. Sul posto sono giunti i soccorritori, ma lo sfortunato nonno, padre di tre figli, è stato trovato cadavere, riverso a terra, nella sala da pranzo, mentre la consorte ancora a letto, è stata portata in salvo attraverso una finestra, dai volontari della Protezione civile "Gruppo lucano", primi ad arrivare nel posto del rogo. Nel momento in cui scriviamo la salma è ancora nella dimora della coppia originaria di Bari ma da vent'anni e passa, trasferita nel Paese del Limone, in attesa di essere trasportata nella morgue dell'Ospedale "Nicola Giannettasio" di Rossano, a disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari che ha aperto un fascicolo, e che nelle prossime ore deciderà se ordinare l'esame autoptico.