Cosenza, l'esecutivo lavora per rendere operativa la bretella di via Reggio Calabria

E' considerata la parallela naturale a via Popilia, uno sfogo viario strategico per l'intera città, specie dopo la realizzazione del viale Parco prima e del Parco del Benessere successivamente. La bretella di via Reggio Calabria, invece, che dall'imbocco del ponte di Calatrava condurrà verso la sopraelevata, non ha ancora visto la luce. Intoppi burocratici ne avrebbero rallentato la fattiva messa in opera, seppure il progetto sia sempre attuale e pensato proprio per alleviare il traffico locale, che in alcune ore specifiche della giornata tocca livelli elevati, tra ingorghi e arterie intasate.

La precedente amministrazione a guida Mario Occhiuto aveva gettato le basi affinché l'opera potesse iniziare a prendere forma, bonificando parte della zona interessata e demolendo alcune vecchie strutture. Indirizzo adesso ripreso dall'attuale esecutivo targato Franz Caruso che ha inserito l'intervento nel Piano periferie, il quale prevede l'avvio di tanti altri cantieri.

