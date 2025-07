Rende, il cimitero avrà nuovi loculi: stop alle salme in attesa di sepoltura

Mercoledì 30 luglio, ore 18. È questa la data da segnare per un nuovo, importante, consiglio comunale che sarà ufficialmente convocato, nelle prossime ore, dal presidente Francesco Adamo. Pochi punti all'ordine del giorno. Uno su tutti: una variazione di bilancio per procedere, velocemente, alla tumulazioni delle salme al cimitero del centro storico.

«Ci insegnavano che un uomo doveva ricordarsi di tre cose: il campanile, la torre e il cimitero. La situazione che abbiamo trovato è vergognosa», ha avuto modo di dire proprio Principe alla stampa ed ai suoi assessori. Per cui, in attesa di affrontare la questione in modo strutturale, «ci impegneremo a lasciare il cimitero nel centro storico ampliandone il sistema», ha annunciato. «Con quest’azione di bilancio abbiamo messo in moto una macchina che eviterà, in futuro, questa vergogna, perché era una vergogna, delle salme che non hanno trovato spazio nelle edicole», il suo commento.

