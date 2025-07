Scuola, nuove cattedre in arrivo a Cosenza: docenti pronti a scegliere le sedi

Gentili prof, è arrivato il momento delle scelte. Sia per i bravissimi vincitori del concorso Pnrr 2 sia per quanti sono ancora nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Sono altrettanto bravi, ma per il ruolo dovranno aspettare ancora un po’. Sicuramente quanti che non sono in elenco per il Sostegno. Per questi ultimi, infatti, inseriti in prima fascia, può arrivare il miracolo dell’assunzione a tempo indeterminato.

Da giovedì 17 è stata aperta la finestra temporale utile agli aspiranti prof presenti nelle Gps chiamati a scegliere le 150 scuole nelle quali eventualmente ottenere l’incarico annuale o addirittura il ruolo. Resterà aperta sino al 30 luglio, attenzione non a mezzanotte bensì alle 14. Si tratta d’un momento chiave atteso da migliaia di prof precari ed è altrettanto importante poiché la mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura, così come la mancata indicazione di alcune sedi è intesa quale rinuncia per le stesse scuole non espresse.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale