Sparatoria a Cosenza sul viale Parco, colpito a un braccio un 36enne

Ha il sapore di un regolamento di conti la sparatoria che, nel tardo pomeriggio, si è consumata in una traversa che collega viale parco Giacomo Mancini a via Popilia. Da un’auto in corsa sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un trentaseienne di nazionalità indiana che sostava davanti a una pizzeria.

L’uomo, secondo alcune testimonianze, aveva intuito qualcosa. Alla vista dell’auto, in lontananza, ha accennato una fuga abbastanza scomposta. Il tentativo di tirarsi fuori dai guai però non gli ha scongiurato d’essere colpito ma, evidentemente, deve avergli evitato il peggio.

In ogni caso, sempre secondo il racconto di alcuni testimoni, il trentaseienne è finito a terra. L’auto, di cui nessuno (vista la velocità con cui gli eventi si sono verificati) ha saputo fornire marca e modello, ha continuato la sua corsa.

L’uomo è rimasto sull’asfalto sanguinante. Passata la paura (pare siano stati esplosi tre colpi) sono partite le richieste d’aiuto. Sul posto sono arrivati sia l’equipaggio di un’ambulanza del 118 che alcune pattuglie delle squadre volante e mobile, dirette rispettivamente dai vice questori aggiunti Roberta Martire e Gianni Albano. L’uomo è stato medicato e trasferito nel pronto soccorso dell’Annunziata. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e individuato le telecamere di videosorveglianza da cui dovranno essere estrapolate le immagini utili a ricostruire la scena della sparatoria.