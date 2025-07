Viabilità, lavori Enel in orario notturno sulla A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Torano e Tarsia sud in provincia di Cosenza

Per consentire gli interventi programmati da Enel relativi alla sostituzione di un cavo elettrico lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, saranno attive delle interruzioni temporanee della circolazione lungo la A2, nei pressi del km 230,000 tra gli svincoli di Torano e Tarsia Sud, in entrambe le direzioni di marcia, nella notte compresa tra questa sera e domani domenica 20 luglio 2025, nella fascia oraria tra le ore 00:00 e le ore 04:00.

Durante l’intervento, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, saranno istituiti blocchi momentanei del traffico, della durata massima di 15 minuti ciascuno.