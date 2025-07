Amantea, tentano il furto di una vettura: il proprietario si oppone

Giornata di festa complessa per i carabinieri di Amantea che sono intervenuti per trarre in arresto due soggetti che avevano tentato il furto di un’autovettura. Il fatto ha avuto luogo in via Lava Gaenza. I due malviventi, originari di Cosenza, hanno tentato di forzare la portiera della macchina in questione ma hanno dovuto fare i conti con il proprietario del mezzo che non ha esitato a difendere il bene in suo possesso. Ne è scaturita una colluttazione che ha consentito di ritardare l’azione malavitosa e di consentire l’intervento dei militanti della Benemerita.

