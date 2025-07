Corigliano Rossano, sparatoria su viale Sant’Angelo al culmine di una rissa tra giovani

Momenti di panico oggi pomeriggio sul viale Sant’Angelo dove una rissa tra bande di ragazzi è culminata con il ferimento di due persone.

I tasselli sono ancora quasi tutti da mettere al loro posto ma da una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto sembra che poco dopo le 18 un gruppo di ragazzi si è radunato nelle vicinanze di un noto lido. Qui si è consumato quella che sembra una vera e propria aggressione nel contesto di un agguato preparato.

Da alcune testimonianze sembra che alcuni erano armati di spranghe, mazze e anche i caschi sono stati utilizzati come armi contundenti. Calci, pugni, urla, grida. Ed è proprio al culmine della rissa che sembra sia spuntata fuori una scacciacani dalla quale sono stati esplosi alcuni colpi a salve. I colpi pare abbiano attinto un minorenne che è rimasto colpito tra la spalla e il braccio e si parla anche di un secondo ferito colpito ad un ginocchio.

Le condizioni di entrambi non sembrano destare particolari preoccupazioni ma anche se non in pericolo di vita la situazione è comunque seria.

Maggiori dettagli nell'edizione cartacea di domani