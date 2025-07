Montalto Uffugo, si ustiona durante un tentativo di furto: denunciato

Un colpo perfetto che va in fumo. Anzi, a fuoco. Si potrebbe, ironicamente, riassumere così quanto accaduto ieri a Montalto Uffugo. Nel primo pomeriggio di una calda domenica di luglio, infatti, un tentativo di furto è finito in modo inaspettato e drammatico nella frazione montaltese di Sant’Antonello. Un uomo, probabilmente deciso a mettere a segno un colpo “facile”, avrebbe tentato di introdursi all’interno di un magazzino situato in un condominio. Il suo piano è, però, fallito, trasformando quella che doveva essere un lavoretto facile in una vera e propria emergenza.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale