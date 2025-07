Castrovillari, medici assenti: diventa arduo persino constatare un decesso

Si può morire, ma non legalmente. Il caso è scoppiato nel pomeriggio di domenica scorsa, vale a dire nel momento in cui due anziane donne – una di Altomonte e una di Morano, ospitate in altrettante Rsa della città del Pollino – sono decedute senza che i familiari potessero spostarle nelle rispettive abitazioni e, quindi, avviare il procedimento necessario al rito dei funerali. Il “problema” è stato risolto in modo molto particolare: la famiglia di Altomonte ha dovuto far ricorso ad un medico chiamato per costatare il decesso, per la signora di Morano è dovuta intervenire un’ambulanza medicalizzata da Corigliano-Rossano. È anche emersa l’amarezza legata ad una problematica che ha assunto, in questo periodo dell’anno, una dimensione assolutamente inaspettata: si tratta della mancanza del medico di guardia. La postazione è rimasta vacante per mancanza di personale.

