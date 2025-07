Il fuoco minaccia le Terme. Paura a Spezzano Albanese

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato per diverse ore la zona del complesso Termale con le fiamme che hanno tenuto sotto scacco diverse unità dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, coadiuvate dagli uomini di Calabria Verde con un’autobotte, dal personale della Protezione Civile di Spezzano Albanese e da una pattuglia della locale polizia municipale, che ha presidiato l’area oggetto delle fiamme. Successivamente anche dall’arrivo di due elicotteri. Le lingue di fuoco sono divampate intorno a mezzogiorno da contrada Mataruffo e, sospinte dal vento piuttosto intenso, si sarebbero rapidamente propagate fino a raggiungere la zona delle Terme.

Sul posto – una volta allertate – sono arrivate le squadre di soccorso che hanno iniziato rapidamente l’opera di spegnimento pur in condizioni difficili perché le folate di vento ostacolavano le manovre messe in atto e, al tempo stesso, provocavano nuovi focolai tra gli alberi d’alto fusto e la vegetazione presente. La stazione termale è inserita all’interno di un parco di oltre dieci ettari di pino mediterraneo ed eucalipto.