Rassegna stampa 22-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Autonomia differenziata, si accelera sulla sanità. Ai medici contratti più ricchi al Nord

Calabria, alta velocità e stop alle primarie infiammano il Consiglio regionale

Cosenza, Loizzo (Lega) rilancia l’idea dell’Unione dei Comuni

IN EVIDENZA

Catanzaro servizi, l’amministratore presenta una denuncia per truffa

Cosenza, Rosa Vespa ritenuta dalla Procura capace d’intendere e di volere

Cosenza, carenza idrica nelle aree periferiche. Spadafora (FdI) bacchetta la Sorical

Reggio, integrazione socio-sanitaria: sinergia Comune, Metro City e Asp

Ingegneria elettronica e biomedica. La Mediterranea di Reggio si apre al… futuro

Pronto soccorso di Vibo, arrivano i rinforzi. Ma il nodo è il Piano del fabbisogno

‘NDRANGHETA E INCHIESTE

‘Ndrangheta nel basso Ionio Catanzarese: sostanze chimiche dall’estero per “potenziare” la marijuana

‘Ndrangheta a Reggio, parole in codice e chat criptate per blindare i traffici di cocaina