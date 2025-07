Sparatoria sul lungomare di Corigliano-Rossano: identificati i responsabili

Sarebbero stati individuati i responsabili della sparatoria avvenuta nella serata di ieri nei pressi del lido «Baffo Bianco» di Corigliano-Rossano e che ha coinvolto un uomo del posto, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Il ferito era stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale di Cosenza per le cure necessarie.

Le indagini, condotte dal personale della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano-Rossano, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, secondo quanto reso noto, avrebbero consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare le persone coinvolte.