Notte esplosiva a Corigliano Rossano, non solo incendi: una villetta disabitata distrutta a seguito di uno scoppio per una fuga di gas

Una notte esplosiva quella appena trascorsa a Corigliano Rossano dove oltre agli incendi che hanno divampato per tutto il territorio cittadino un altro episodio ha scosso la comunità nella notte. In località Zolfara una villetta per fortuna disabitata è stata distrutta a seguito di una esplosione per una fuga di gas.

Presenti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e i carabinieri del reparto territoriale che hanno lavorato per mettere in sicurezza i luoghi e soprattutto salvaguardare l'incolumità delle altre persone presenti attorno al luogo dell'esplosione.