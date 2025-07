Cassano, acqua col contagocce a Sibari: fioccano disagi e proteste

Non sembra trovare soluzione la carenza di acqua nelle contrade di Sibari. I cittadini lamentano la mancanza del prezioso liquido e l'impossibilità di fronteggiare i bisogni necessari. Nonostante l'annuncio da parte del sindaco Gianpaolo Iacobini, dell'aver dato mandato agli uffici per la costruzione di un nuovo pozzo, visto che il pozzo Locaso, da poco ripristinato e messo in funzione, ha riscontrato deficit tecnici, la mancanza di acqua si sente e le lamentele arrivano puntuali quotidianamente alle utenze comunali.

