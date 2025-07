Corigliano Rossano, la “banda del buco” resta a mani vuote

La banda del buco non passa mai di moda. Singolare tentativo di furto nella mattinata di ieri allo scalo di Rossano, quando un promotore finanziario, pronto ad iniziare una nuova giornata di lavoro, si è trovato il proprio ufficio completamente a soqquadro e con un bel buco nella parete.

L'episodio è avvenuto in via Margherita dove insistono una serie di attività che hanno il doppio ingresso, sia sul lato che dà sulla strada principale che dal retro. Dallo studio, in base ad una prima valutazione, pare non sia stato portato via nulla e i ladri quasi certamente hanno operato nella notte.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale