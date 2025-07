La sparatoria sul lungomare di Rossano: la risposta dello Stato e l'omertà dei cittadini

Il procuratore ha ribadito l’importanza del lavoro sinergico svolto da carabinieri e polizia che - ha aggiunto - «hanno lavorato insieme con abnegazione, dedizione, prontezza e sacrificio. Poi mi ha colpito la prontezza della risposta. Abbiamo voluto dimostrare che lo Stato esiste anche in Calabria dove ci sono territori e persone straordinarie. Mi ha fatto indignare che è stata messa a repentaglio la sicurezza e la libertà dei cittadini anche di fare un bagno. Non è consentito a nessuno violare le leggi».

Lo Stato c'è e darà sempre una risposta concreta per la sicurezza dei cittadini . E’ questo il messaggio emerso nel corso della conferenza stampa che si è svolta, oggi, nella sede del commissariato di polizia di Rossano . L’incontro con i giornalisti è stato convocato alla luce degli ultimi sviluppi investigativi che hanno portato al fermo dei responsabili di una sparatoria avvenuta sul lungomare di Rossano , ma anche alla luce di altri tre episodi simili che si sono verificati lo scorso mese nel territorio di Corigliano Rossano. Il procuratore capo di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, ha sottolineato «l'evento eccezionale perchè - ha detto - penso sia giusto far arrivare un messaggio importante, ovvero la bellezza della risposta dello Stato ».

L'allarme: non c'è stata alcuna collaborazione dei cittadini, nonostante l'episodio si sia verificato in un luogo affollato

Il procuratore, rispondendo poi alle domande dei giornalisti, ha spiegato che ci sono «indagini in corso» e che si «sta approfondendo il contesto» in cui si sono verificati questi episodi. Ma ha evidenziato anche che nella vicenda dell’ultima sparatoria non c'è stata alcuna collaborazione dei cittadini eppure sono stati episodi che si sono verificati su un lungomare affollato. Assieme a lui erano presenti il comandante provinciale dei carabinieri, Andrea Mommo, e il questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Il colonnello ha ringraziato tutti per lo straordinario lavoro sinergico che ha consentito di individuare i presunti responsabili in Sicilia. Il questore Cannizzaro ha ribadito che si stanno «presidiando tutti i territori e stiamo dando risposte immediate» e che si lavora costantemente per la sicurezza dei cittadini».

I dettagli: la rapina, la lite e una terza persona che poi ha sparato. La fuga terminata a Barcellona (ME)