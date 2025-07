Atti persecutori nei confronti della ex moglie, arrestato un 60enne di Amantea

Un un 60enne di Amantea arrestato per i reati di atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie. I Carabinieri della Stazione di Lago hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal Gip di Paola su richiesta della locale Procura. il provvedimento è scattato dopo aver acquisito rilevanti elementi riguardo a condotte di molestia avvenute tra i mesi di febbraio e giugno scorsi, durante i quali l’uomo, mosso da gelosia morbosa e non rassegnandosi alla fine della relazione ha, in più occasioni, incurante del divieto di avvicinamento, seguito e tentato di bloccare l’autovettura della vittima, costringendola a fuggire e facendole cambiare le proprie abitudini per timore della propria incolumità, impedendole di uscire serenamente di casa o di frequentare alcuni luoghi.