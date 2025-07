Fermo il piano per l’ampliamento del tribunale di Castrovillari

Continua lo “stop” all'ampliamento del tribunale di Castrovillari. Il ministero della Giustizia, infatti, mantiene il massimo riserbo sullo stato di avanzamento della pratica che avrebbe dovuto portare alla completa sistemazione dell'impianto giudiziario della città del Pollino. La questione – dura da oltre due anni – non sembra interessare i parlamentari calabresi e la Regione. Tra gli Enti fermi c'è anche il Comune. Gli amministratori hanno avviato il percorso di potenziamento – ben nove milioni di euro – capace di generare la sistemazione di alcuni uffici periferici rimasti confinati presso la vecchia sede di via XX Settembre. Ma è l'organizzazione complessiva dell'ufficio che non sembra sollecitare neppure l’interesse dei dirigenti dell'Ordine degli avvocati. Buona parte dei sistemi di crescita sono fermi al 2013, vale a dire nel momento in cui si procedette allo spostamento dell'Ufficio di piazza Attilio Schettini all'attuale sede di viale Francesco Muraca.

