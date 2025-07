Rassegna stampa 25-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Aggressioni, minacce, risse, rivolte: a Reggio il carcere di Arghillà è fuori controllo

Carceri ad “alta tensione”: nel mirino dell’Anac anche gli altri istituti calabresi

Minacce all’ex comandante dei vigili di Girifalco: sindaco e vicesindaca a giudizio

Siderno, una “finta” offerta alla gara d’appalto per eludere i sospetti dei carabinieri

IN EVIDENZA

Prestazioni sanitarie non retribuite in Calabria, le cliniche private: “Siamo al collasso”

Uil, in Calabria la campagna dei diritti per l’obiettivo “zero morti”

In trincea anche i balneari calabresi: «Dall’Europa decisioni illogiche»

Ispra e Arpacal sull’ex discarica di Crotone: «Ricontrollare le emissioni nocive»

Montalto Uffugo, la Cgil “sposa” la battaglia contro l’elettrodotto