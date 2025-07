Rende, prevista l’assegnazione di deleghe a sedici esponenti di maggioranza

Ieri mattina, alle 12, la conferenza dei Capigruppo convocata dal presidente Francesco Adamo, ha preso atto del prossimo consiglio comunale convocato per il 30 luglio alle ore 10. Tantissimi i punti all'ordine del giorno, dalle interpellanze dei consiglieri di minoranza fino alle variazioni di bilancio ed al nodo del cimitero. Dopo le linee programmatiche, questo consiglio potrebbe essere quello che, di fatto, fa partire la consiliatura targata Sandro Principe.

A proposito del sindaco, questa mattina- se le indiscrezioni venissero confermate- si dovrebbe procedere alla ratifica delle altre deleghe affidate ai consiglieri comunali. L’idea, come anticipato nei giorni scorsi, è quella di voler attribuire specifiche deleghe ai Consiglieri comunali in materia ben definita “per lo svolgimento di compiti di collaborazione e consulenza nei confronti del Sindaco e della Giunta”.

