Cosenza, omicidio di Roberta Lanzino: un caso senza verità da 37 anni

Trentasette anni senza verità. Roberta Lanzino venne stuprata e uccisa il 26 luglio del 1988 lungo la strada che, attraversando l’appennino paolano, digrada verso il mare. Non si trattò di un delitto premeditato: la studentessa rendese era in sella al motorino che stava portando alla casa estiva e perse l’orientamento. I bruti, almeno due, ne approfittarono, I genitori, Franco e Matilde, che procedevano in auto la persero di vista attardandosi a prendere dell’acqua e acquistare un’anguria. Il corpo di Roberta venne ritrovato nelle ore successive. Insieme con il motorino.

venne aperta un’inchiesta, finirono sotto processo tre allevatori della zona, ma la vicenda giudiziaria si concluse con la loro assoluzione divenuta poi definitiva.

