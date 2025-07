Sparatoria sul lungomare di Corigliano Rossano, gli indagati restano in carcere

Restano in carcere i tre indagati per la sparatoria e la rapina sul lungomare Sant’Angelo. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato la misura cautelare. Hanno risposto alle domande del Gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto i tre soggetti indagati per la rapina e la sparatoria che si è tenuta nei giorni scorsi a Rossano. Giovanni De Luca di 35 anni, Giuseppe Pacenza di 31 e Gianluca Pacenza di 19, questi ultimi legati da un rapporto di parentela (zio e nipote), sono comparsi dinanzi al Gip dott. Orifici, per l’interrogatorio di garanzia, accompagnati dai rispettivi legali, ovvero l’avvocato Antonio Pucci per Giovanni De Luca e Gianluca Pacenza e l’avvocato Fulvio Ginocchiere per Giuseppe Pacenza.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale