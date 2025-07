Auto si schianta contro le panchine di un panificio: tragedia sfiorata nel Cosentino

Tragedia sfiorata nella notte a Tortora. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo e d è finito su due panchine accanto a un panificio. È accaduto in Viale Marconi, nel quartiere Marina. L’auto è finita prima sul marciapiede, per poi travolgere appunto due panchine, distruggendo anche una aiuola, per terminare la propria corsa contro una recinzione.

Fortuna ha voluto che il panificio, solitamente frequentato da giovani in ore notturne, fosse chiuso.