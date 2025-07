Muore dopo il lavoro in cantiere a Praia a Mare. Malore fatale causato dal caldo?

Un giovane padre di famiglia, Antonio Maio, 33 anni, è stato stroncato da un malore in ospedale a Praia a Mare dove si era recato dopo aver lavorato in un cantiere. L’uomo stava effettuando dei lavori nei pressi di località Fiuzzi, nella zona sud di Praia a Mare. Si sarebbe sentito male e avrebbe deciso di recarsi autonomamente in ospedale. Ma una volta giunto nella struttura, si sarebbe accasciato al suolo. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare.

