Puntura da zanzara del Nilo, un caso a Rende

L’Amministrazione comunale rendese, guidata da Sandro Principe, ha informato la cittadinanza che, nei giorni scorsi, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha segnalato un probabile caso di infezione da virus West Nile (Virus del Nilo Occidentale riconducibile a una puntura di zanzara) avvenuto nel quartiere “Isolette”. Pur trattandosi di un caso isolato e al momento in fase di accertamento, il Comune congiuntamente all’Asp, ha ritenuto necessario intervenire con tempestività e in via precauzionale per garantire la massima tutela della salute pubblica.

