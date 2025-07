Cetraro, mandato di arresto europeo per un cittadino slovacco

Un cittadino slovacco, sfuggito alla Giustizia europea, è stato fermato sulla costa tirrenica cosentina. I carabinieri della Stazione di Cetraro Marina, su segnalazione del collaterale slovacco dell’organo di cooperazione internazionale di polizia denominato S.I.RE.N.E. (Supplementary Information Request at National Entries) hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo, importante strumento di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione Europea che permette l’arresto e la consegna di una persona ricercata per procedimenti penali o per l’esecuzione di una pena, nei confronti di un cittadino slovacco, sebbene nato in Russia, che è stato rintracciato dai militari nel Comune di Cetraro.

L’uomo, condannato alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di appropriazione indebita di un’auto, commesso in Slovacchia nel 2012, è stato portato nel carcere di Paola, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.