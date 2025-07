Praia a Mare, il sindaco vieta agli under 14 di uscire di notte

Coprifuoco per i minori, a casa entro la mezzanotte e mezza. Il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, ha firmato un’ordinanza che vieta ai minori di 14 anni non accompagnati di circolare dalle 00,30 alle 7 del mattino. Una disposizione che resterà in vigore fino alla fine di settembre. La ragione? La presenza di monopattini e mezzi elettrici condotti da ragazzini che mettomno a rischio la incolumità.

Il provvedimento prevede alcune eccezioni: sono esenti dal divieto i minori che partecipano a eventi o attività autorizzate dall’Amministrazione Comunale, come spettacoli, eventi culturali, sportivi o di interesse educativo. In questi casi, è fondamentale che siano debitamente accompagnati da personale autorizzato o da un adulto responsabile che ne assicuri la vigilanza. L’ordinanza del sindaco giunge a causa di una situazione sempre più preoccupante. La Polizia Municipale del Comune di Praia a Mare ha condotto nei giorni scorsi un servizio d’ordine speciale notturno che ha portato al sequestro di diversi mezzi elettrici, molti dei quali guidati da ragazzini al di sotto dei 14 anni. Questo episodio ha acceso i riflettori sulla necessità di intervenire per prevenire la sicurezza degli stessi . Per chi non rispetterà le nuove disposizioni, sono previste sanzioni pecuniarie. Nello specifico i minori non accompagnati trovati a circolare dopo l’orario consentito saranno multati di 100 euro.

