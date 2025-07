Cassano, disagi nel Poliambulatorio: sospeso pure il servizio di Radiologia

Era nell’aria da qualche settimana, e il paventato rischio, purtroppo, questa volta è divenuto realtà. È stato sospeso il servizio di Radiologia presso il Poliambulatorio di via Pontenuovo. Da diversi giorni, infatti, non è più possibile effettuare prenotazioni per diversi esami diagnostici, tra cui la Moc, fondamentale per la prevenzione dell’osteoporosi e uno dei servizi più richiesti con il 45% dell'utenza ogni bimestre.

