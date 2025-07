La notte è un incubo a Montalto Uffugo, tra auto e musica senza controllo

«Rumori, vandalismi e degrado. Abbiamo paura. La notte non si dorme più. Non ci sentiamo più sicuri. Servono controlli». È l’allarme che lanciano i cittadini della zone di Santa Rita, a Montalto Scalo, e di piazzale Tropical, a Settimo.

Una richiesta che ormai è diventata un grido condiviso da molte famiglie, anziani e pendolari che ogni giorno si muovono in un’area che, da tempo, vive una situazione di degrado urbano e sociale sempre più evidente.

I problemi non sono recenti ma negli ultimi mesi, complice anche la bella stagione e la minore presenza di controlli nelle ore serali, la situazione sembra essere sfuggita di mano.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale