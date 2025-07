Ladro beccato in flagranza mentre svaligiava appartamenti a Tortora

Un furto in atto, sventato dai Carabinieri della Compagnia di Scalea sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Paola.

E' accaduto a Tortora, dove i militari della Stazione di Praia a Mare e della Sezione Radiomobile del N.o.r.m. hanno arrestato in flagranza un 41 enne di origini napoletane per furto resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

il ladro, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, si è introdotto all’interno del suo appartamento ed ha rubato 110 euro in contanti. Non contento, si è poi spostato in un secondo appartamento deciso a commettere ulteriori furti ma, l’immediato allarme lanciato dalla proprietaria attraverso una chiamata al 112, ha permesso l'intervento immediato. Le forze dell'ordine hanno bloccato il soggetto con addosso ancora la refurtiva, subito restituita. Il 41enne, che ha anche opposto resistenza e minacciato i carabinieri intervenuti, è stato dunque trasferito nel carcere di Paola.