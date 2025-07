Operaio morto a Praia a Mare, sette indagati

La Procura della Repubblica di Paola ha aperto un’indagine per omicidio colposo in merito alla morte di Antonio Maio, operaio di 33 anni, deceduto il 25 luglio scorso a Praia a Mare, nel Cosentino, nei pressi dell’ospedale cittadino dove si era recato dopo aver accusato un malore in un cantiere della cittadina nel quale aveva lavorato. Nell’indagine risultano indagate 7 persone: il datore di lavoro, 2 medici cubani difesi dall’avvocato Emilio Perfetti, un’anestesista e tre tra infermieri e Oss.

Oggi pomeriggio, la Procura della Repubblica, diretta da Domenico Fiordalisi, ha disposto l’autopsia sul corpo di Maio. L'esame autoptico sarà eseguito domani a Catanzaro dalla dottoressa Isabella Aquila. Si punta a stabilire le cause del decesso del giovane operaio di Praia a Mare, che era sposato e padre di un bambino. L’episodio, in particolar modo in ambito sindacale, era stato messo in relazione alle alte temperature, oltre i 35 gradi, registrate il giorno del decesso.