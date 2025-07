Clamoroso furto nel borgo antico di Rossano: asportata una cassaforte

Furto in pieno giorno nel centro storico di Rossano. Questa volta l’azione criminale sconcerta, in quanto i ladri sono riusciti a portare via una cassaforte incassata nel muro in tutta tranquillità.

L’episodio è avvenuto nel quartiere di Colonna Sant’Isidoro, uno dei più antichi e iconici del centro storico bizantino. Vittima una professionista del posto che ha scelto di andare a vivere nel centro storico recuperando una vecchia casa, ristrutturandola e abitandola con amorevole cura.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale