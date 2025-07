Da Salerno a Paola arrivano in treno ma per Sibari affittano un pulmino

Mobilità diritto o optional? Ionio e Tirreno i collegamenti sono sempre pochi e se salta un treno si rischia di rimanere in stazione - complice la perdita della coincidenza - per ore ed ore. È quanto lamentano alcune famiglie di Salerno che sono state costrette ad affittare a Paola un mezzo privato per raggiungere Sibari.

Inutile dire che servirebbero maggiori convogli perché se viene soppresso qualche treno si perde poi da Castiglione Cosentino la coincidenza. Ancora non è dato a capire perché sia difficoltoso ripristinare servizi diretti da una costa all’altra della stessa provincia. Basterebbero un paio di treni che facciano la corsa Paola-Sibari e viceversa uno al mattino e l’altro nel pomeriggio. Un servizio che soprattutto nella stagione estiva sarebbe utile anche al turismo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale