Droga e armi nel Cosentino: 9 misure cautelari. Scoperta una piantagione e una bomba a mano

L’operazione rappresenta un’evoluzione del procedimento penale avviato in seguito alla tentata rapina aggravata del 15 giugno 2022 presso l’ufficio postale di Marano Marchesato (CS). Per quell’episodio, lo scorso 10 luglio erano già state eseguite due misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati anche di plurime cessioni di droga e della vendita di un’arma da fuoco.

Coltivazione di cannabis e armi da guerra

L’indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di Castrolibero con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Cosenza, ha permesso di ricostruire una rete criminale attiva nella coltivazione di canapa indiana in due serre artigianali, per un totale di 357 piante.

Non solo droga: durante le perquisizioni è stata rinvenuta anche una bomba a mano M-75 di tipo “ananas”, di fabbricazione dell’Est Europa, completa di innesco e perfettamente funzionante, oltre a un serbatoio vuoto per cartucce 9x21 e numerose munizioni di vario calibro.

Arresti in flagranza e sequestri

Tra i nove destinatari delle misure, uno è stato arrestato in flagranza proprio il 10 luglio, dopo essere stato trovato in possesso di 340 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, durante una perquisizione domiciliare seguita alla notifica dell’avviso per interrogatorio.

Durante le indagini, inoltre, è stata arrestata una donna sorpresa in possesso di una pistola clandestina calibro 6.35, con matricola abrasa e serbatoio con sei cartucce. In un altro episodio, una coppia è stata fermata con oltre 5 kg di droga a bordo della propria auto: 1,5 kg di hashish suddivisi in 15 panetti e 3,5 kg di marijuana in sei buste.