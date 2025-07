Rassegna stampa 31-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali di Gazzetta del Sud - Calabria in edicola oggi:

Irpef unica per “ricchi” e “poveri”. La Cisl Calabria: ora una riforma del fisco

Inflazione, la Calabria è maglia nera e i servizi sanitari i più cari del Paese

Prestazioni sanitarie non pagate, apertura della Regione Calabria ai privati

Catanzaro, la scelta del primario di Chirurgia trasformata in una disputa politica

Il ministro Giuli oggi a Catanzaro visiterà il cantiere del Duomo

Soverato, pasticcio agli esami di Maturità: penalizzati gli alunni disabili

L’edificio del liceo classico “Pitagora” di Crotone diventa bene “d’interesse culturale”

Tirocinanti di inclusione sociale, oggi giorno decisivo alla Provincia di Vibo Valentia: la politica “richiama” il presidente

Cosenza, Csv e Centro antiviolenza “Lanzino” tornano operativi: erano senza sede

Scuola a Cosenza, chiusa la piattaforma per supplenze: attese le nomine

Rende, elezione nuovo rettore dell’Unical: Piro si ritira, sfida tra Greco e Rubino

Corigliano Rossano, Tac ancora fuori uso al “Compagna”. Pazienti in trasferta al “Giannettasio”

Clamoroso furto nel borgo antico di Rossano: asportata una cassaforte

Centrale del Mercure, avanti tutta. «Alla Consulta ha vinto il territorio»

Da Salerno a Paola arrivano in treno ma per Sibari affittano un pulmino