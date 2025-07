Vigili del fuoco, in Calabria previste nuove sedi a Paola e Fuscaldo

Si è tenuto oggi al ministero dell’Interno l’incontro con i vertici del Dipartimento dei Vigili del fuoco e i sindaci dei Comuni di Fuscaldo e di Paola per la realizzazione delle nuove sedi dei Vigili del Fuoco che sorgeranno nei territori già individuati dai due Comuni. La riunione si è svolta alla presenza dei sottosegretari Prisco e Ferro. «Con l’obiettivo di garantire sempre migliori condizioni di sicurezza soprattutto durante la stagione estiva, - spiega una nota - si è convenuto di rafforzare la presenza dei Vigili del Fuoco con la costruzione di un nuovo distaccamento a Paola ed un presidio estivo di pronto intervento nonchè polo logistico della colonna mobile regionale nel Comune di Fuscaldo».

«Si tratta di interventi per circa 8 milioni di euro a valere sulla programmazione finanziaria 2025-2027 - hanno detto i Sottosegretari Ferro e Prisco- che dimostrano l’attenzione del Governo per il territorio calabrese. Grazie ai due nuovi presidi, infatti, saranno garantiti maggiori livelli di efficienza del soccorso pubblico nella zona dell’alto tirreno-cosentino». I sindaci di Paola e Fuscaldo «hanno accolto positivamente la proposta progettuale ed hanno ringraziato gli uomini e le donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il lavoro che svolgono quotidianamente a tutela della pubblica incolumità».