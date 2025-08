Incidente sulla SS 107: due feriti e traffico bloccato a Celico

Sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, un incidente stradale ha causato la temporanea chiusura della carreggiata al chilometro 59,800, nel territorio comunale di Celico, in provincia di Cosenza.

Nel sinistro, avvenuto nelle prime ore di oggi, sono rimaste coinvolte due autovetture. Il bilancio provvisorio è di due persone ferite, le cui condizioni non sono al momento note nei dettagli. I soccorsi sono prontamente intervenuti sul posto per prestare le prime cure ai feriti e per procedere con le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Anas ha comunicato la chiusura temporanea della tratta interessata dall’incidente e l’istituzione di deviazioni sul posto per garantire la viabilità alternativa e limitare i disagi alla circolazione.

Le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità e nel ripristino della normale circolazione stradale.