Messa in sicurezza del fiume Crati, a fine settembre l’avvio dei lavori

Aggiudicata provvisoriamente la gara per l’intervento strategico sul completamento delle arginature e messa in sicurezza del Fiume Crati per un importo complessivo di euro 7.880.000, a fine settembre previsto l’avvio dei lavori.

A darne notizia è Giuseppe Nardi, Soggetto Attuatore della Struttura del Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Calabria.

L’intervento a titolarità del Commissario di Governo, le cui attività si svolgono in avvalimento della Struttura tecnica del Settore 1 - Interventi a difesa del suolo – del Dipartimento LLPP e Mobilità della Regione Calabria, è stato oggetto, - continua Nardi - sin dall’insediamento della nuova Struttura Commissariale, di un importante impulso alle attività, finanziate a valere sul Patto per lo Sviluppo nel 2018 ma di fatto non programmate.

Quanto annunciato è una concreta risposta a un territorio vasto della Calabria che attende da lungo tempo la realizzazione di tali importanti interventi di messa in sicurezza e salvaguardia della vita umana, per l’esecuzione dei quali saranno previsti da Capitolato Speciale di Appalto 448 giorni.

E’ utile precisare, conclude il Soggetto Attuatore, come sul fiume Crati, con particolare riferimento all’area che interessa i Comuni di Corigliano-Rossano e Cassano all’Ionio, sono allo stato in corso ulteriori attività (progettuali e di esecuzione opere) per circa 14 mln, a cui si vanno ad aggiungere 6 mln di opere già realizzate.