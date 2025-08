Piazzetta Toscano, a Cosenza l’amministrazione è pronta a varare il progetto di restyling

Non poteva che rientrarci anche piazzetta Toscano tra gli interventi da realizzare attraverso i Cis (Contratti istituzionali di sviluppo) e Agenda Urbana, indirizzati alla riqualificazione del centro storico. E così è stato, infatti, ma, come accaduto pure per le precedenti amministrazioni, il cantiere non è mai partito.

Già, in quanto bisognava trovare il giusto equilibrio tra la salvaguardia dei reperti archeologici presenti nella zona e il rispetto delle opere architettoniche e urbanistiche realizzate nel tempo. Ebbene, proprio in questi giorni la Soprintendenza sembra abbia dato il via libera all’esecutivo guidato dal sindaco Franz Caruso di procedere con la progettazione, nel rispetto dei parametri fissati. Palazzo dei Bruzi, pertanto, a breve dovrebbe iniziare a stilare un cronoprogramma dettagliato, elaborando un prospetto di riammodernamento della piazza che sappia valorizzare l’aspetto storico-artistico senza intaccare l’esistente (l’attuale struttura, ad ogni modo, è completamente abbandonata, degradata e rovinata in più punti).

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale