Rassegna stampa 01-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali di Gazzetta del Sud - Calabria in edicola oggi:

In evidenza

- In centinaia ad Amaroni per l’addio alla piccola Carlotta. E l’inchiesta va avanti

- Corigliano Rossano, scene da saloon al Giannettasio: paziente tenta di aggredire i medici

- Sanità a Catanzaro zavorrata dalle criticità ma «dal centrodestra solo silenzio»

- La sanità infuoca ancora il Consiglio regionale della Calabria. Alta tensione sull’Aou di Cosenza

- Cosenza, al Mariano Santo s’aprono nuovi scenari di cura: per la prima volta utilizzato il radiofarmaco Pluvicto

Politica

- Reggio Calabria, Falcomatà contro la Regione: «Non solo straniera anche sorda»

- Comune di Reggio Calabria, via libera del Consiglio all’assestamento del Bilancio

- Lamezia, Lo Moro: “Ho perso le elezioni ma non mi faranno tacere”

- Tenuta di bilancio a rischio: a Paola mancano 620mila euro