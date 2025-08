Cassano, nuovo pozzo a Sibari. La crisi idrica adesso ha i giorni contati

Sembra essere ormai solo questione di ore. Dopo settimane, la vita dei cittadini di Sibari dovrebbe tornare alla normalità e lasciarsi alle spalle l’emergenza idrica. I lavori per la realizzazione del nuovo pozzo sito in via Archimede sono stati ufficialmente completati e le prime analisi chimiche effettuate sull’acqua prelevata hanno dato esiti positivi: l’acqua risulta essere potabile. Ora si attendono le verifiche finali e i collegamenti alla rete, ultimi passi prima del ritorno alla normalità, previsto nel giro di pochi giorni. Il percorso per arrivare a questo risultato è stato tutt’altro che semplice. Sibari ha vissuto una situazione di grave emergenza, con gravi disservizi e approvvigionamenti insufficienti. L’emergenza si è riversata anche sull’agricoltura.

