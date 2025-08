Incidente a San Lucido, scontro auto-moto: un ferito grave trasportato in ospedale a Cosenza

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi attorno alle 14 sulla statale 18 a San Lucido. Sul posto ambulanza 118 ed elisoccorso che lo ha trasportato a Cosenza. Paziente trasferito d'urgenza all'Annunziata. Il traffico è rimasto bloccato fino a poco con la statale chiusa in entrambe le direzioni (riaperta da poco). Disagi agli automobilisti in transito.

Sul posto anche forze dell’ordine per stabilire le cause del sinistro avvenuto tra una moto e un'auto.