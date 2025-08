Asili nido a Cosenza: al via le iscrizioni online dal 4 al 18 agosto

Dal 4 al 18 agosto 2025 sarà possibile presentare la domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali di Cosenza per l’anno educativo 2025/2026. La procedura dovrà essere effettuata esclusivamente online, attraverso il portale del Comune all’indirizzo www.comune.cosenza.it.

Accedendo all’Area Personale (in alto a destra nella homepage), sarà possibile attivare la sezione “Servizi scolastici”. Tutti i passaggi sono dettagliati in un manuale consultabile sull’albo online del Comune. Al termine della compilazione, sarà sufficiente cliccare sul tasto “Invia”. Non è ammessa alcuna modalità alternativa di presentazione, né via PEC, né tramite consegna al protocollo.

Servizio dal 1° settembre 2025 al 31 luglio 2026

Il servizio nido sarà attivo dal 1° settembre 2025 al 31 luglio 2026, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00 per il tempo pieno e dalle 8:00 alle 14:00 per il tempo parziale. Sono previste sospensioni in occasione delle festività natalizie, pasquali e per la festa patronale del 12 febbraio 2026.

Sono 115 i posti disponibili, così suddivisi: