Notte turbolenta a San Lucido, arrestato 34enne. Coinvolto in una rissa e poi fermato dopo aver picchiato la compagna

Una notte di ordinaria follia. Prima viene coinvolto in una rissa poi è protagonista di un’aggressione brutale alla compagna. Un 34enne di Paola, A.I., nella notte tra giovedì e venerdì è stato arrestato con l’accusa di lesioni e violenze domestiche. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine che aveva da poco tempo lasciato il carcere.

Dopo le botte davanti a tanti testimoni in piazza A.I. è piombato a casa - dove convive con la compagna a San Lucido - alterato e irritato e ha dato sfogo ad altra violenza: ha colpito la donna con calci e pugni e poi l’ha spinta verso un mobile procurandole una ferita vicino l’occhio. Per la malcapitata è stato necessario il trasporto in Ospedale all’Hub dell’Annunziata di Cosenza. Le liti tra i due secondo quanto ricostruito nelle prime indagini degli inquirenti non erano nuove ma negli ultimi i tempi erano divenute assai frequenti.