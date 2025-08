Periferie cosentine, Donnici reclama attenzione: strade dissestate e scuole nel degrado FOTO

L’incendio divampato lo scorso mese di giugno nei locali dell’ex scuola di Donnici Superiore, a quanto pare di natura dolosa, non ha fatto altro che mettere in risalto una situazione di degrado ormai conclamata, interessando un edificio comunale abbandonato da anni, appunto, dove è facile penetrare al suo interno perché il portone d’ingresso risente dell’usura del tempo, allo stesso modo degli altri infissi.

In occasione del rogo, prontamente spento dai vigili del fuoco, i consiglieri rappresentanti del territorio, Alfredo Dodaro e Francesco Spadafora, entrambi appartenenti ai gruppi di opposizione, lanciarono l’ennesimo appello all’amministrazione di Palazzo dei Bruzi, affinché venissero assunti dei provvedimenti, per lo meno di messa in sicurezza dell’immobile, già sede anche degli uffici circoscrizionali, allo scopo di affrancarlo dalle visite dei soliti buontemponi.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale