Scuola, confermati timori dei presidi. Nessun posto per i rientri in Calabria

Agosto, scuola mia ti conosco. Eccome se ti conosco! Non c’è pace per gli uffici provinciali e regionale, così come per i docenti, il personale Ata e pure i dirigenti scolastici tra conferme, nuovi incarichi e speranze di trasferimento. Dopo un faccia a faccia romano, sono filtrati i posti vacanti e quindi disponibili, successivi alla mobilità, per le immissioni in ruolo dei presidi relativamente all’anno scolastico che verrà. Spazio anzitutto ai vincitori dell’ultimo concorso, i quali sono stati bravissimi a superare tutte e tre le prove (preselettiva, scritto e orale) e ora aspettano giustamente la scrivania. Ci sono i numeri regione per regione, mentre le date per le assunzioni saranno comunicate dai rispettivi Uffici scolastici regionali.

Diamo i numeri

A livello calabrese, per quanto riguarda l’anno scolastico 2025/2026, risulta un contingente di 279 presidi, 275 dei quali in organico. Saranno 12 i pensionamenti dal prossimo primo settembre e 6 i posti accantonati per la mobilità. Non c’è stato nessun trasferimento interregionale, né in ingresso né in uscita dalla Calabria. Anche se, racconta il report, risultano 12 posti vacanti e disponibili per le richieste assunzionali, saranno solo 10 i neo dirigenti scolastici assunti tramite il concorso ordinario che prometteva il posto a 11. Confermati, quindi, i timori dei 18 presidi calabresi, dodici dei quali cosentini, che da anni bussano con disperazione crescente a tutte le porte affinché si pensi a un piano, anche di lungo periodo, che li riporti in Calabria. Nei giorni scorsi, su queste colonne, l’appello d’una preside cosentina che ha dato voce a tutti. «Bisogna lavorare a un piano di rientro negli anni, ormai siamo così pochi», sottolineava la dirigente. Stigmatizzando come anche quest’anno non sono emerse sedi per loro, anche se abbonderanno le reggenze su cui ancora sui fa poco. «Gli undici posti disponibili sono stati messi a disposizione dei vincitori dell’ultimo concorso – anticipava - anche se nel bando era precisato che le loro assunzioni sarebbero state effettuate in un triennio, fatti salvi i posti da destinare alla mobilità».