Torremezzo, altra grana: l'acqua non è potabile. L'ordinanza del commissario di Falconara. Vacanzieri con le valigie pronte

Sia nella frazione del paese di che in quella marinara di Torremezzo è vietato l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari e potabili. È quanto si legge in una ordinanza del commissario straordinario del locale comune Carmela Padula. Un provvedimento che giunge dopo specifiche analisi e che seguono la comunicazione del servizio Sian (Servizio igiene alimenti e nutrizione) dell’azienda ospedaliera di Cosenza competente sul territorio. I campionamenti sono stati effettuati su tre fontane, la prima a Torremezzo e le altre due al paese.

Padula ha ritenuto quindi necessario interdire l’utilizzo dalle condutture idriche comunali di acqua potabile con effetto immediato dal 30 luglio.

Le analisi hanno evidenziato parametri non conformi agli standard previsti per l’acqua potabile, spingendo le autorità sanitarie a segnalare la situazione al Comune, che ha prontamente emesso il provvedimento.