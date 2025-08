Torremezzo, l’acqua non si può bere. Turisti e villeggianti fanno le valigie

Un autentico disastro. La stagione estiva in questa grande zolla di Tirreno – un tempo frequentatissima da cosentini e non, ma oggi con l’appeal sceso ai minimi storici – è probabilmente la peggiore di sempre per Torremezzo (il “volto” turistico di Falconara Albanese). E così, dopo l’emergenza rifiuti e degrado, adesso spunta la crisi idrica. L’acqua sgorga dai rubinetti, sia chiaro, ma non è potabile. E dire che siamo in pieno primo weekend da bollino rosso. Un disagio non da poco, certificato con tanto di ordinanza dal commissario straordinario (il sindaco Candreva è decaduto cinque mesi fa) che “vieta l’utilizzo del prezioso liquido per scopi alimentari”. Determinanti, in tale senso, le analisi del Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’azienda ospedaliera di Cosenza che ha ispirato il provvedimento urgente. I campionamenti del caso sono stati effettuati su tre fontane, la prima a Torremezzo e le altre due a Falconara. Per questo motivo le condutture idriche sono state interdette, generando il panico e l’indignazione tra i residenti, molti dei quali hanno raggiunto la meta turistica proprio a ridosso del weekend con lo scopo di ricaricare le pile in vista della ripartenza lavorativa. E come inizio non c’è male. Qualcuno ha già pensato di preparare le valigie e fare rientro nel capoluogo. Per tutti gli altri, l’auspicio è che nei prossimi giorni, con una nuova ordinanza, il commissario del Comune tirrenico possa restituire tranquillità a residenti e vacanzieri, dando loro la possibilità di utilizzare l’acqua regolarmente. Almeno quella, perché l’altra – acqua –, marina, non sempre consente di immergersi. Un disastro appunto.