Atto intimidatorio a Bisignano: bottiglia di benzina e proiettili davanti casa di un imprenditore

Preoccupante gesto intimidatorio a Bisignano, dove Flavio De Bonis, direttore tecnico della PG Costruzioni Srl, ha rinvenuto una bottiglia di benzina e due proiettili di grosso calibro davanti al cancello della propria abitazione, in contrada Sellitte. L’imprenditore, che sta realizzando il nuovo cimitero comunale e altre due opere pubbliche nel territorio, ha subito informato i Carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

De Bonis ha dichiarato di non sapere chi possa aver compiuto il gesto, che potrebbe essere avvenuto durante la notte. Il sindaco Francesco Fucile ha espresso «ferma condanna» e solidarietà all’imprenditore, sottolineando la necessità di difendere chi lavora per il bene pubblico. L’intera comunità ha accolto la notizia con sconcerto, in attesa di sviluppi dalle indagini.